Investigan si la vitamina C podría ser beneficiosa en el tratamiento contra el cáncer

La idea de que la vitamina C podrían ser un tratamiento eficaz contra algunos tipo de cáncer es una idea que siempre ha sido controvertida ya que existen estudios a favor y otros que están en contra.

Varios trabajos clínicos en curso están explorando si un efecto terapéutico puede requerir altos niveles de vitamina C en plasma que se pueden alcanzar solamente a través de administración por vía intravenosa, no oral.



Sin embargo, no está claro el mecanismo molecular por el que la vitamina C puede matar selectivamente las células cancerosas.



En este estudio Jihye Yun y su equipo se han centrado en estudiar las células humanas de cáncer colorrectal, con ciertas mutaciones, que regulan el crecimiento regular.



Así, con esta investigación, han podido mostrar que estas células absorben la forma oxidada de la vitamina C a través de un receptor que está específicamente sobreexpresado en las células mutantes.



Gracias a esta investigación del Colegio de Medicina de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, en el futuro, los científicos pueden comenzar a explorar si la toxicidad selectiva de vitamina C a estas células podría explotarse para crear terapias basadas en la vitamina C.