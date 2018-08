Un 75% de los ataques cardiacos en mujeres podría evitarse

Según un estudio de investigadores de la Universidad de Indiana, la Escuela de Salud Pública de Harvard y del Brigham and Women's Hospital, el 75% de los ataques cardiacos en mujeres podría evitarse. Es una investigación que se ha publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', basada en el seguimiento de casi 70.000 mujeres durante dos décadas.



Los resultados han revelado que el riesgo de infarto es menor en aquellas mujeres que no fuman, mantienen un índice de masa corporal normal, practican alguna actividad física al menos 2,5 horas a la semana, toman como máximo una bebida alcohólica al día o llevan una dieta equilibrada y de calidad.



La autora principal del artículo, Andrea K. Chomistek, ha explicado que aunque la mortalidad por enfermedades del corazón en Estados Unidos ha estado en constante disminución durante las últimas cuatro décadas, "las mujeres de 35 a 44 años no han experimentado la misma reducción".



A su juicio, esta disparidad puede explicarse por estilos de vida poco saludables, por lo que querían saber qué proporción de casos podría atribuirse a estos hábitos.



Tal y como explican los investigadores, durante el seguimiento 456 mujeres tuvieron ataques cardiacos y 31.691 mujeres fueron diagnosticadas con uno o más factores de riesgo cardiovascular, como diabetes tipo 2, presión arterial alta o colesterol alto en la sangre.



La edad media de las mujeres al comienzo del estudio fue 37,1 años; 50,3 años para el diagnóstico de enfermedad cardiaca y 46,8 para el diagnóstico con un factor de riesgo.