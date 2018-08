Científicos de EEUU, en contra de Trump por los recortes en investigación

Muchos científicos se están organizando para manifestarse contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Para ello, organizarán una marcha en Washington DC, que todavía no tiene una fecha concreta, y que pretende reunir a investigadores y científicos de todo el mundo.



Trump lleva pocos días en la Casa Blanca pero, ya ha puesto en su contra a gran parte de la comunidad científica, entre otras cosas, por los recortes en investigación anunciados, por la nueva administración, o la postrura de Trump ante el cambio climático.



El objetivo principal de estas protestas y de esta marcha 'March for Science', que todavía no tiene fecha, es que todas estas protestas tengan impacto en los responsables políticos y se tomen medidas.

Los organizadores de 'March for Science' aseguran que, además, de que estas protestas lleguen a los responsables políticos es que sea un tema que preocupe a cualquier persona que valore la investigación y la ciencia.



Además, varios grupos en defensa del medio ambiente han convocado sus propias marchas para el mes de abril en protesta por los planes de la administración Trump de abandonar las políticas medioambientales iniciadas por Obama y permitir la construcción de oleoductos en lugares protegidos, como es el caso de Standing Rock en Dakota.



El reciente veto del Gobierno a los inmigrantes en EE UU también ha sido objeto de crítica por los científicos. En su web apunta a que la marcha ha de contar con gente de todos los países, estratos y colectivos, porque "un grupo diverso de científicos produce una investigación más diversa, lo que amplía las fortalezas y enriquece la investigación científica, además de nuestro conocimiento del mundo".



Por ello, se comprometen a centralizar y a expresar su solidaridad con todos los miembros de la comunidad científica sea cual sea su raza, su religión o su preferencia sexual. "Debemos trabajar en hacer que la ciencia esté disponible para cualquiera y alentar a que la gente pueda seguir con sus carreras científicas", aseguran los responsables de la marcha.