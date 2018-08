Desarrollan un método de reemplazo de válvula cardíaca para la cardiopatía reumática

La cardiopatía reumática es causada por la fiebre reumática, provocada por una infección estreptocócica.



Los pacientes desarrollan fibropsis de las válvulas del corazón, lo que lleva a la enfermedad cardicaca valvular, insuficiencia cardicaca y muerte.



Solo en África, 15 millones de pacientes viven con la enfermedad reumática del corazón, de los cuáles 100.000 al año podrían necesitar una intervención de la válvula del corazón en algún momento de su vida.



El doctor Scherman relata: "Inspirados por el éxito de la válvula aórtica transcatéter, hemos desarrollado un dispositivo simplificado para el reemplazo de esta válvula en pacientes con cardiopatía reumática".



Actualmente, los dispositivos TAVI disponibles de globo expansibles requieren sofisticadas imágenes cardiovasculares para posicionar correctamente la nueva válvula. También emplean un marcapasos temporal que permite que el corazón lata tan rápido que evite que la sangre circule hacia el resto del cuerpo (llamada estimulación ventricular rápida).



El doctor Scherman explica: "La rápida estimulación cardiaca sólo puede tolerarse durante un periodo corto y, por lo tanto, limita el tiempo disponible para realizar la implantación". El equipo en Sudáfrica desarrolló un nuevo dispositivo TAVI que es "no oclusivo", lo que significa que no hay necesidad de parar la sangre que circula en el cuerpo con la estimulación ventricular rápida.



También 'se auto-coloca' y no requiere de una sofisticada imagen cardiaca para su posicionamiento.



El estudio de prueba de concepto probó el dispositivo en un modelo de oveja. Los investigadores encontraron que el dispositivo era fácil de usar y que ubicaba correctamente la válvula, además de que puede llevarse a cabo sin la estimulación ventricular rápida.