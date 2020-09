Un grupo de 50 madres de niños y niñas con Síndrome de Down, que formaban parte del grupo de Facebook 'Designer Genes' y que tuvieron un hijo con síndrome de Down nacido en 2013/14, grabó un vídeo en el que cantan en el coche con el fin de despertar la conciencia de la gente sobre cómo es la vida cuando se tiene un cromosoma adicional. El resultado es un vídeo de casi cinco minutos en el que cantan una canción de Christina Perri.

El resultado ha sido un emocionante vídeo en el que los pequeños, juntos con sus mamás, cantan 'A Thousand Years', una canción de la cantante Christina Perri.

Para obtener el permiso para poder utilizar su canción, las madres contactaron con la artista en Twitter, a través de su marido, y rápidamente, la pareja respondió dándoles permiso y les mostró todo su apoyo.

Angela Mui, una de las protagonistas que aparece en el vídeo junto a su hijo Stephen de tres año, explica que participó en la iniciativa para "ayudar a cambiar las actitudes hacia el síndrome de Down" debido a que Reino Unido tiene una tasa de abortos del 90% de bebés diagnosticados con este síndrome, según ella misma explica. "Quiero que la gente sepa que tener un hijo con Síndrome de Down no asusta y es una aventura maravillosa, llena de alegría, amor y algunos desafíos", añade la mujer orgullosa.