Los enfermos de esclerosis múltiple reclaman igualdad en el acceso a nuevos tratamientos

El presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Perales, ha destacado que "son necesarias ayudas tanto públicas como privadas a la investigación que redunden en nuevos tratamientos". Asimismo, García Paredes ha admitido que en este momento los pacientes están viviendo "momentos esperanzadores".



"Lo que queremos es continuar en la misma línea", añade. Un ensayo clínico reciente ha mostrado resultados positivos con un tratamiento nuevo, el ocrelizumab, para pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva Para los que, hasta ahora, no existía tratamiento.



Esto supone un gran avance porque, hasta ahora, "los pacientes con este tipo de enfermedad progresiva no tenían tratamiento", ha señalado la jefe de Sección de Neurología y Coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, la doctora Celia Oreja-Guevara.



Afortunadamente, continua, "para los pacientes de Esclerosis múltiple remitente recurrente, cada año se siguen presentando nuevos tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios, por lo que en estos pacientes se hace un tratamiento personalizado teniendo en cuenta las preferencias del paciente, la calidad de vida, la eficacia y la tolerabilidad". Todavía queda pendiente la investigación en tratamientos remielinizantes y esperan que en los próximos años se pueda aprobar alguno de ellos.



FACTORES DE RIESGO

La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante neurodegenerativa y crónica. El propio sistema inmune destruye la mielina, la capa protectora que rodea las fibras del sistema nervioso central, provocando un daño que interfiere en la transmisión del mensaje entre el cerebro y distintas partes del cuerpo. No se conocen su causa ni su cura. El 70 por ciento de los casos se producen entre los 20 y 40 años, en pleno desarrollo personal y laboral.



La doctora ha recordado que existen factores que influyen en el riesgo y la evolución de la enfermedad, "se ha demostrado que fumar, mucha sal en las comidas y poca vitamina D en sangre afectan de forma negativa en la evolución de la enfermedad". Debido probablemente a estos factores ambientales la incidencia de la enfermedad en mujeres está aumentando.



De cara a los pacientes, el presidente insiste en la necesidad de lograr un mayor apoyo y comprensión social para las personas con esclerosis múltiple, "pues es fundamental la parte emocional que conlleva enfrentarse a su diagnóstico y tratamiento". Por ello, días como el próximo viernes la Asociación realiza diferentes actividades, para concienciar y poner de manifiesto la situación de los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa y recordar algunas de sus líneas de trabajo.