Se entregan las distinciones de excelencia 'Severo Ochoa' y 'María de Maeztu' 2015

El Ministerio de Economía y Competitividad destina un total de 52 millones de euros para 15 centros y unidades de investigación seleccionados por un comité de evaluación internacional, que recibirán cada uno un millón de euros anuales durante los próximos cuatro años.



Carmen Vela ha destacado la necesidad de hacer "no solo ciencia excelente sino ciencia relevante y ha añadido que los mejores centros son aquellos que hacen mejor innovación, se relacionan de manera adecuada con las empresas y obtienen resultados que revierten a la sociedad".



En esta edición se han concedido once acreditaciones 'Severo Ochoa' y cuatro 'María de Maeztu'. Los tres centros que han conseguido estas distinciones, por primera vez, han sido el Basque Center on Cognition, Brain and Language, el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Investigación Agrigenómica (CRAG).



Los ocho centros restantes han obtenido la acreditación como centro de excelencia tras haberla logrado en la primera edición (tienen una duración de cuatro años y, por tanto, habían terminado las ayudas): Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), y Barcelona Graduate School of Economics.



Las distinciones 'María de Maeztu' se han concedido al departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra, el departamento de Física de Partículas del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas unidades se suman a las 6 acreditadas el año pasado y contarán con una financiación de 500.000 euros anuales durante cuatro años.



Los requisitos, niveles de exigencia, criterios y procedimientos de evaluación y selección referidos a la calidad y excelencia de la investigación y sus resultados no establecen diferencias entre centros y unidades. Tanto los Severo Ochoa como las María de Maeztu han sido seleccionados por su trayectoria en los últimos cinco años y sus programas estratégicos tras una rigurosa evaluación en la que han participado 115 investigadores internacionales de primer nivel y reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos.



Por último, la secretaria de Estado de I+D+i ha explicado que "no han sido buenos tiempos, pero España sigue siendo la décima potencia en publicaciones de todo el mundo", gracias a la labor de los investigadores. Además, ha añadido "nos hemos traído de Bruselas 1.100 millones de euros, tras una dura competición con otros países, durante los primeros dos años de Horizonte 2020, lo que supone un 10% del total".