Un hospital de Santander realiza con éxito una extracción de cuatro órganos de un donante en asistolia

Se trata de un gran paso adelante ya que, hasta el momento, no existía conocimiento de una extracción de este tipo en el mundo. Este hospital cántabro en el 2015 y en 2016 había realizado extracciones simultáneas de dos o tres órganos pero no más.



El coordinador autonómico de trasplantes, el doctor Eduardo Miñambres, ha destacado que se ha tratado de un proceso "de máxima complejidad" que ha requerido una "extraordinaria capacitación" de todos los profesionales que han intervenido en la extracción y trasplante de todos estos órganos.



El coordinador ha explicado que este hospital ha conseguido "perfeccionar al máximo" las técnicas de preservación y extracción de órganos en pacientes fallecidos por parada cardiorrespiratoria, denominada donación en asistolia.



Se trata, ha precisado, de la vía "más clara" de expansión del número de donantes de órganos en España, que en el año 2015 representaba el 17% de donantes fallecidos. El H. Valdecilla extrae y trasplanta con éxito cuatro órganos de un donante en asistolia por primera vez en España.



Por otro lado, ha indicado que la donación de órganos en asistolia "es mucho más compleja" que la donación por muerte cerebral, siendo la mayor dificultad la extracción simultánea de los distintos órganos a trasplantar.



En 2015 la donación en asistolia permitió realizar en España 460 trasplantes de riñón, 67 hepáticos, 13 pulmonares y uno de páncreas realizado por el equipo de trasplante de Valdecilla.



Así, el hospital Marqués de Valdecilla ha sido en 2015 el primer hospital de España en realizar un trasplante de páncreas obtenido por un donante en asistolia, con una evolución satisfactoria del receptor.