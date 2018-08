Una investigación detalla diez síntomas para detectar el cáncer

"La gente cree que no debemos animar a las personas a ser hipocondriacas, pero tenemos un problema con los individuos a los que les da vergüenza ir al médico pues creen que van a hacerle perder el tiempo y van a malgastar inútilmente los recursos del sistema de salud", ha explicado Katriina Whitaker, la investigadora y autora de este estudio.



"Tenemos que lanzar el mensaje de que si tienes síntomas que no desaparecen, particularmente aquellos que se consideran señales de alarma, no debes ignorarlos, debes ir al médico y buscar ayuda", ha señalado.



Así, la experta detalla una serie de síntomas comunes:



1. Considerable pérdida de peso

La gran mayoría de las personas que padecen cáncer experiemntan una considerable e importante pérdida de peso. Es alarmante cuando se pierde un peso de más de 5 kilos sin causa aparente.



Suele ser más habitual en algunos tipos de cáncer como en el de páncreas, estómago, esófago o pulmón.



2. Fiebre

Este es un síntoma que suele aparecer si se ha producido metástasis, es decir si el tumor se ha propagado a otros lugares del cuerpo.



Muchos de los pacientes con cáncer experimenta fiebre en algún momento, especialmente si el cáncer o sus tratamientos afectan al sistema inmunológico.



3. Cansancio y desánimo

El cansancio es un agotamiento que no mejora con el descanso. Si este síntoma es constante podría suponer una señal, pero en algunos tipos de cáncer, como la leucemia, el cansancio puede ser más evidente al principio de la enfermedad.



4. Cambios en la piel

Al igual que el cáncer en la piel, alguno tipos de cáncer pueden ocasionar cambios en la piel muy evidentes. Algunos signos pueden ser:



- Coloración amarillenta de la piel y los ojos

- Oscurecimiento de la piel

- Enrojecimiento de alguna zona de la piel

- Crecimiento alarmante del vello en alguna zona concreta

- Lunares nuevos que crecen o duelen



5. Cambios estomacales o en la vejiga

El estreñimiento, la diarrea o un cambio en el tamaño de las heces fecales podría ser una señal evidente que sea un signo de cáncer del colon.



También el dolor a orinar , sangre en la orina o cambios en la función de la vejiga podría ser una señal de padecer un posible cáncer de vejiga o próstata.



6. Heridas que no cicatrizan

Una llaga o herida en la boca, durante mucho tiempo, que no se cura o cicatriza deber ser examinada por un médico ya que podría estar ser un signo de posible cáncer en la boca.



7. Sangrado

El sangrado es un signo que se debe tenerse muy en cuenta ya que puede ocurrir en caso de cáncer en sus etapas iniciales o avanzadas. Toser sangre podría ser un signo de cáncer de pulmón.Por otro lado, si aparece sangre en el excremento podría ser un signo de cáncer de colon o cáncer de recto.



El cáncer de cuello uterino del endometrio puede causar sangrado vaginal anormal. La sangre en la orina puede que sea un signo de cáncer de vejiga o del riñón.

Una secreción con sangre que salga del pezón puede que sea un signo de cáncer de seno.



8. Endurecimiento o una masa en cualquier parte del cuerpo

Muchos tipos de cáncer se pueden palpar a través de la piel. Estos tipos de cáncer se presentan principalmente en los senos, los testículos, los ganglios linfáticos (glándulas) y en los tejidos blandos del cuerpo.Una masa o endurecimiento puede ser un signo temprano o tardío de cáncer.



9. Dificultad para tragar

La indigestión o dificultad para tragar persistente pueden ser signos de cáncer de esófago, de estómago o de faringe (garganta). No obstante, como la mayoría de los síntomas en esta lista, a menudo son causados por otras causas distintas al cáncer.



10. Tos persistente o ronquera

Una tos persistente y constante puede que sea un signo de cáncer de pulmón. Lo aconsejable es visitar a nuestro médico si llevamos padeciéndola más de tres semanas. Mientras, la ronquera puede ser un signo de cáncer de laringe o de la glándula tiroides.