El 70% de los jóvenes investigadores podría verse obligado a emigrar

España ha perdido 3.195 investigadores en un año y el gasto en I+D continúa bajando. Muchos cientificos españoles están investigando por su cuenta, tras implicar a amigos y familiares poniendo dinero para poder investigar, por ejemplo, en biotecnología o nuevos medicamentos. Es su forma de luchar contra un dato demoledor: 7 de cada 10 cientificos podrían verse obligados a abandonar España en los proximos años.



Una mosca podía ser útil para la búqueda de fármacos. La investigadora Mª Carmen Álvarez, decidió crear una empresa biotecnológica centrada en un objetivo: la búsqueda de un nuevo medicamento. Con Valentía Biopharma, Álvarez busca desarrollar un fármaco contra la distrofia muscular rara.



Mª Carmen Álvarez optó por no dejar España pero es consciente de lo difícil que es en nuestro país apostar por una empresa científica. "En otros países hay una mayor cultura de emprendedurismo y es más fácil conseguir inversión privada", comenta Álvarez.



Amparo Tolosa es doctora en genética estuvo tres años y medio investigando en alemania, decidió volver. "Me dije a mí misma: estoy un año, si no encuentrp nada me vuelvo", pero decidió reorientarse y apostar por emprender, su caso un revista de divulgación científica e investigación, la revista 'Genética Médica'.



Las cifras asustan: en los proximos años un 73% de los jóvenes investigadores podría emigrar al extranjero, por eso algunos como Manuel Pérez apuestan por crear una conciencia empresarial en la comnuidad cientifica.