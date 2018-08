Logran reducir a pocos días el diagnóstico de VIH en infecciones recientes

La nueva tecnología ha sido presentada en Barcelona en el marco del 'Freddie For a Day', jornada benéfica en recuerdo del músico británico Freddie Mercury para recaudar fondos para la lucha contra el sida.



El director de BCN Checkpoint, Ferran Pujol ha explicado que desde hace unos meses los usuarios de este centro comunitario, además de hacerse la habitual prueba rápida del VIH, pueden acceder a una prueba de detección de carga viral en caso de que haya evidencias de una infección reciente, ya que a veces el resultado del test es negativo porque todavía no hay presencia de anticuerpos.



BCN Checkpoint dispone del Sistema GeneXpert, un pequeño laboratorio de genética automatizado que permite a personal no clínico y sin necesidad de disponer de una gran infraestructura hacer análisis moleculares basados en la PCR (prueba de reacción en cadena de la polimerasa).



Michael Meulbroek, presidente de Proyecto de los Nombres-Hispanosida, que este verano ya presentó los resultados preliminares de esta nueva tecnología en la VIII Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida de Vancouver (Canadá), ha destacado los beneficios de ser capaces de diagnosticar infecciones en fase aguda, es decir, cuando aún no han pasado tres meses del momento de la infección.



"La detección de este tipo de infecciones permite una rápida derivación de la persona diagnosticada que, de este modo, tendrá la posibilidad de acceder a tratamiento en el mismo momento y esto conllevará una rápida disminución de su carga viral", ha dicho Meulbroek.



Así, "el VIH tendrá un impacto mucho menor en su salud y su sistema inmunitario podrá recuperarse totalmente. Todo ello, además, rompe la cadena de transmisión de nuevas infecciones, que en esta fase el virus se replica a niveles muy elevados", ha señalado.