Los médicos califican de abusivos los precios de los medicamentos contra la hepatitis C

Los últimos en unirse a la lucha de los enfermos de hepatitis C han sido los médicos. Las agrupaciones han denunciado que los precios de los fármacos son injustos y que el derecho a recibir tratamientos está por encima de todo. Además, los pacientes de hepatitis C se han convertido en los protagonistas de la última marea blanca contra los recortes en Sanidad.



"Es pura codicia, a menos que lo que se busque sea hacer caer los sistemas sanitarios", según ha defendido el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, durante la presentación de un documento elaborado para denunciar la situación que se está produciendo con la aparición de estos nuevos fármacos.



La OMC ha criticado a la industria por "abusar" de la "insuficiencia financiera" que tiene la sanidad pública española y fijar un precio "excesivo" para los nuevos medicamentos que se han aprobado en el último año contra la hepatitis C, aún sabiendo de las limitaciones económicas de España, lo que "obliga a los gobiernos a priorizar" a qué pacientes tratar.



De hecho, Rodríguez Sendín ha tachado de "disparate" que los precios varíen entre unos países y otros, pasando de los más de 60.000 euros que cuesta el tratamiento en Estados Unidos, a los 700 euros en la India o Egipto, y pide a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales a poner fin a esta situación. "Ni en el mejor mercado de los persas se hace de esta manera", ha denunciado.

El presidente de la OMC cree que esta situación puede abrir "la senda del abuso" a los fabricantes de otros medicamentos innovadores para otras enfermedades y puede hacer "saltar las alarmas" de la sanidad pública al no haber dinero suficiente para pagarlos todos. Sobre todo porque, según ha reconocido, estos fármacos "cuestan el salario bruto de un médico en España".



Además, los pacientes con hepatitis C han alzado su voz en la última Marea Blanca contra los recortes en Sanidad. Tomás Gómez, secretario general del PSM, afirma que tienen "acciones judiciales preparadas" y que irán "a los juzgados si no hay movimientos los próximos días".