Una nueva terapia reduce un subtipo de cáncer de pulmón

Estas conclusiones se presentaron en la 53 reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y que, también, se ha publicado en la revista 'New England Journal of Medicine'.

En este estudio han participado 303 pacientes de 161 hospitales de 31 países. 13 de ellos españoles, y en el momento de la evaluaciñon aún no se había podido alcanzar la mediana de supervivencia libre de progresión evaulada por los investigadoresdel grupo tratado con alectinib, frente a los 11,1, meses del grupo tratado con crizotinib.



Por ello, la mediana determinada por un comité de revisión independientes, fue de 25, 7 meses entre los que recibieron alectinib frente a los 10,4 meses que consigue crizotinib, mientras que el perfil se seguridad de este nuevo fármaco fue favorable y consistente con los estudios previos. Así, los datos confirman el éxito de este nuevo fármaco.



Por otro lado, otro hallazgo destacable del estudio se produce en relación a las metástasis cerebrales, que son habituales en estos pacientes.

Con alectinib se redujo el riesgo de que la enfermedad progresara en el sistema nervioso central (SNC) en un 84%, con una tasa de metástasis del 9,4% a los 12 meses, mientras que en el grupo que recibió el tratamiento estándar era de un 41,4%.

En el estudio han participado cinco hospitales de Madrid (Puerta de Hierro, 12 de Octubre, La Paz, La Princesa y Ramón y Cajal), tres de Barcelona (Vall d'Hebrón, Clínic y Dexeus), el Germans Trías i Pujol de Badalona, el Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital General de Alicante, el Lozano Blesa de Zaragoza y el Hospital Insular de Gran Canaria.