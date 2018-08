Un nuevo corazón sin trasplante: una técnica lograda, por primera vez, en España

En España, una de cada 500 personas tiene una miocardiopatía hipertrófica, la enfermedad cardiaca hereditaria más común.



Esta enfermedad provoca que el músculo cardiaco sea más grueso de lo normal . Muchas veces, los afectados no presentan síntomas pero puede producir fatiga, palpitaciones, dolor en el pecho e incluso muerte súbita.



Una de las cosas más alarmanetes es que es la causa más frecuente de muerte súbita entre jóvenes y deportistas.



Muchas personas responden con medicamentos que les permiten llevar una vida normal, pero cuando no es así se realiza una intervención quirúrgica en la que los cirujanos acceden a través de la aorta y quitan parte del músculo que obstruye la salida de la sangre.



Pero, en algunos casos, el corazón no puede bombear bien y la única alternativa, cuando la enfermedad está avanzada, es el trasplante de corazón. Así, médicos de EEUU han desarrollado una técnica llamada miectomía transapical.



Cirujanos de la Clínica Mayo de Rochester (EEUU) han desarrollado una técnica quirúrgica para operar a estos pacientes y en España ya se ha realizado dos intervenciones en La Fe de Valencia y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Así, se en España es la primera vez que se realiza en nuestro país y también en Europa.



Las intervenciones, a una mujer de 35 años y a un hombre de unos 65, fueron realizadas por el jefe de Cirugía Cardiaca del Puerta de Hierro, el doctor Alberto Forteza, y dirigidas por el cirujano jefe de la Clínica Mayo, el doctor Hartzell Schaff.