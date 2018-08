¿Quiénes tienen más riesgo de padecer Alzheimer, los hombres o las mujeres?

Durante mucho tiempo se ha creído que eran las mujeres las que tenían un riesgo mayor que los hombre a padecer Alzheimer pero otros estudios, por otro lado, demostraron la superioridad de la memoria verbal femenina sobre la masculina.



Los investigadores han llegado a la conclusión que el sexo y la menopausia influyen en cambios específicos en la función de la memoria. Así, según los expertos, las mujeres tienen un riesgo dos veces superior que lo hombres a padecer Alzheimer.



El nuevo estudio poblacional ha involucrado a más de 200 mujeres y hombres sanos de entre 47 y 55 años, un equipo de investigadores liderados por 'Brigham and Women's Hospital' (BWH), en Estados Unidos, revela cambios específicos en la función de la memoria que corresponden al sexo y la menopausia.



"Durante años, el pensamiento dominante en el campo ha sido que las mujeres estaban en mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer simplemente porque tienden a vivir más tiempo", recuerda el autor Jill Goldstein, director de Investigación en el 'Connors Center for Women Health and Gender Biology' en BWH.



"Pero esa idea estaba perpetuada por la investigación sobre la etapa tardía de la vida, no en la mediana edad, cuando se producen las transiciones hormonales clave y cuando comienzan a salir a la superficie los cambios en la memoria", añade.



En términos generales, las mujeres tienden a estar mejor que los hombres en las pruebas de memoria verbal y los hombres tienen una mayor tasa de deterioro cognitivo leve más tarde en la vida, pero las mujeres resultan afectadas de manera desproporcionada por la enfermedad de Alzheimer.