'Second Life Toy', una campaña para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos

La donación de órganos es una acción necesaria para ayudar a otras personas que lo necesitan y, desgraciadamente, en algunos países, como en Japón, sus ciudadanos no están muy concienciados.



Por ello, se ha dado a conocer esta bonita campaña para hacer reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos, tanto a mayores como a pequeños. Una iniciativa que no entiende de fronteras y que tiene como protagonistas a juguetes y muñecos de peluche.



¿En qué consiste? La idea es 'arreglar' viejos o rotos juguetes, que serían los que 'reciben las donaciones', con partes de otros pelucheso juguetes que ya no se uilizan, 'serían los donantes' Así se fomenta que la gente donde peluches o juguetes que ya no utilizan para que estén completos nuevos y que estos puedan hacer felices a otros niños.

A cambio de esta donación, el niño o la niña (y el peluche) que recibe el juguete, envía una carta a la persona que ha participado dándole las gracias y explicándole cómo le ha ayudado con su donación.



'Second Life Toys' quiere mentalizar 'con este juego' a todos los cuidadanos sobre la importancia real y necesaria como es donar órganos y salvar vidas Una idea muy bonita con un mensaje importante sobre todo, para un país como Japón donde hay más de 14.000 personas en lista de espera esperando recibir un órgano y solo 300 reciben los órganos que necesitan.

Con suerte, esta campaña ayudará a cambiar esto sensibilizando a la gente y si tú también quieres formar parte de esta iniciativa donando tus viejos peluches, puedes hacerlo aquí.