'Somos científicos', un encuentro que acerca la ciencia a 3.500 estudiantes

Los estudiantes, entre 10 y 18 años, se ponen en contacto con otros investigadores y científicos para compartir experiencias y resolver sus dudas relacionadas con la ciencia.



'Somos Científicos ¡Sácanos de aquí! es una idea adaptada de la plataforma británica 'I’m a Scientist, Get me out of here' y que ya ha reunido a 100 centros educativos de nuestro país y a 3.500 estudiantes.

La iniciativa ya ha puesto en marcha distintos eventos online a través de su web en los que los alumnos envían preguntas a cinco investigadores a lo largo de quince días; en función de las respuestas, los jóvenes eligen al 'científico ganador' de cada sesión, al que se premia con 500 euros para que puedan destinarlos a promover su trabajo.

El próximo evento tendrá lugar en mayo y en ella la organización pretende continuar su labor de romper con los estereotipos del científico. Los interesados ya pueden apuntarse para no perderse nada de este importante evento divulgativo en lel que disfutarán tanto mayores como pequeños.



En estas jornadas ya han participado investigadores de diferentes niveles académicos y al ser en formato digital también pueden participar personas que vivien en zonas rurales donde hay menos accesibilidad a otras actividades de divulgación.