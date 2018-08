'creaCultura' acoge el foro: 'Las nuevas plataformas para ver cine y TV en el hogar'

'creaCultura', el movimiento de Atresmedia para defender y valorar la Propiedad Intelectual, sigue desarrollando acciones encaminadas a reforzar el valor de la creación cultural y la necesidad de protegerla. Atresmedia, en colaboración con Bertelsmann, ha celebrado hoy en Madrid el foro sobre 'Nuevas plataformas para ver cine y tv en el hogar', en el que han participado José Manuel González Pacheco, director general de Atresmedia Digital; Pablo Romero, director de contenidos de YOMVI y Juan Carlos Tous, CEO de Filmim y que ha sido moderado por el periodista Vicente Vallés.

Todos ellos han coincidido en que la industria se ha adaptado y ha puesto a disposición del espectador una gran variedad de herramientas para acceder de forma legal a los contenidos que ofrece. Sin embargo, echan en falta una labor de educación del consumidor, que fomente el respeto por la propiedad intelectual.

“El fenómeno de las descargas ilegales está remitiendo”, explica Romero. “Nuestras descargas legales se cuentan por millones a la semana. El modelo ilegal está revirtiendo porque el mercado está viendo las virtudes de las propuestas bien estructuradas”.

“Las buenas ofertas que estamos construyendo están empezando a tener éxito, pero el consumo irregular estaba muy arraigado. Una de las claves del éxito es ofrecer contenidos diferenciales. El consumo irregular viene en sitios mal estructurados… “, resume Pacheco.

“Ya no hay descargas, nadie almacena, es la disposición inmediata… creo que es importante acabar con los plazos, y falta una labor de construir espectadores, de enseñarles a los jóvenes a respetar la propiedad intelectual igual que respeta la propiedad privada”, ha señalado Tous. “Hay menos piratería, menos consumo parasitario, porque hay más oferta. No les interesa estar buceando entre contenido que no saben si es bueno o no, cuando por 8 euros tienes una oferta legal” En cuanto los hogares tengan las televisiones conectadas a Internet, mejorará el problema. Consumo ilegal siempre va a haber, pero no será suficiente para crear una arritmia en la industria, será parasitario”.

El consumo de cine y televisión en el hogar ha variado en los últimos tiempos. Sobre este escenario cambiante, Pablo Romero señala que “hay una coexistencia de espacios. Esto va de entretener, pero cada generación tiene un modelo, un referente…” Sobre el peso del consumo online, Pacheco explica que “En nuestro entorno es todavía un peso pequeño. En Europa es menor del 10%”.

Juan Carlos Tous considera que “en unos años, a los jóvenes que les preguntemos qué es la televisión dirán que es un aparato en el que eliges lo que quieres ver. Quiero verlo ahora. Si estoy en casa, lo veo en la televisión, si estoy en movimiento, o veo en la tableta, en el móvil…” Sobre la audiencia a siete días, tras su emisión en televisión y el ruido que genera en redes, los nuevos usos hacen que los usuarios “saben que podrán repescar ese contenido”, explica. “Ese consumo, en Atresmedia, es una forma de medir emergente, pero las métricas dicen que es una aportación adicional de audiencia de entre el 5-10%, dependiendo del producto. Es un porcentaje muy interesante”, señala Pacheco.

“Ahora tienes la opción de ver temporadas completas de series que no son estrenos rigurosos, el ‘atracón’ de series. No es una extensión de las propuestas del prime time. Es otra forma de ver las series”, añade Pablo Romero.

Sobre la posibilidad de que esta mayor oferta posibilite un consumo legal “la solución está en maximizar la oferta a precios razonables”, explica Tous. “Si el espectador encuentra calidad y una guía que se las ordene… esto lo ha hecho fenomenal Hollywood con las series”, añade. “En el momento en que hemos empezado a formar parte del tejido organizativo, responden”, explica Romero.

“Tenemos que ofrecer a los usuarios lo que quieren a un precio que estén dispuestos a pagar. Bien organizado, bien ordenado, aprovechando la posibilidad que da internet de comentar, de compartir”, añade Pacheco. “Tenemos servicios con millones de usuarios que lo consumen de forma gratuita con publicidad, y miles que prefieren el pago sin publicidad. Intentamos adaptarnos a lo que quiere la gente”

¿Funciona igual en el mundo del cine? Tous considera que “hay una gran diferencia en el consumo de series y cine. El de series es enfermizo, la gente lo quiere, pide otro capítulo… no me lo programes, me lo programo yo. La serie resuelve un problema de selección. Cuando alguien busca una película dedica 14-18 minutos en elegir, y eso que tratamos de ofrecérselo bien organizado Decidir una serie implica 14 decisiones. Al día siguiente quieres ver el segundo capítulo”.

“Hay provincias en las que no se estrenan algunas películas, o que el cine más cercano está a 30 kilómetros… pero hoy eso ha cambiado. Ese señor está conectado a todo el mundo. Si la busca, la encuentra. Y más en un país como este, con estos niveles de consumo parasitario”, explica Tous.

Para Romero, “hoy en día las ventanas de distribución están generando valor. Nos cuesta mucho generar valor… mira lo bien que lo ha hecho Atresmedia con Palmeras en la Nieve. Está batiendo récords de taquilla porque es una manera de concebir cómo crear valor en el producto e ir viendo cómo se va explotando en las distintas pantallas”

“Cada pantalla tiene un formato ideal de propuesta. Un contenido de dos horas lo ves a gusto en una sala oscura, cómodo… es una cita. La serie de televisión está concebida como un espacio recurrente que ves cada semana, más en familia… Es una producción e 50 minutos, basada en personajes que se van desarrollando y vas conociendo, casi mejor que a tu familia. En Internet, los consumos mayoritarios se consumen en pantallas de 8 pulgadas… hay nuevos territorios, nuevos formatos, que van a dar mucho juego”, explica Romero.

“Nosotros como industria buscamos ofrecer de la mejor manera posible lo que quiere la gente, el mejor producto, no fragmentado, a un precio atractivo, con calidad…”, señala Pacheco.

Sobre el lanzamiento reciente del nuevo canal, Atreseries, Pacheco explicó que “se emite en HD, aunque no tiene todavía una cobertura del 100% y su cuota se acerca al 1%. Un resultado muy bueno en un arranque de escasos días”. “Atresmedia se caracteriza por la calidad de las series y el gran catálogo de series que tiene”, explica Pacheco, que ha añadido que “un porcentaje alto de nuestro tráfico viene de los latinos de Estados Unidos. Pone en valor la producción de series locales. Son un buen ejemplo de la importancia que tiene saber producir series. Y nosotros sabemos hacerlo”.

Atresmedia también acaba de lanzar Flooxer, que en palabras de Pacheco es “una plataforma de vídeo que cubre el hueco del vídeo corto. La lanzamos para dar cabida a contenidos de video digital de menor duración, que están creciendo mucho su consumo. E incorpora productos que no son meramente televisivos, sino creadores de internet. Son talento que producen contenidos francamente interesantes para Internet”.

“El consumo en estas pantallas en sí una industria. Eso también es televisión. Hay tres entornos de televisión, y el de las pantallas pequeñas es en sí un entorno. Atresplayer es en sí parte de ello. Yomvi también”, resume Pablo Romero.

En España “no se promueve una cultura de ir al cine entre los jóvenes, que no sólo hay que consumir lo que nos gusta igual que no sólo comemos hamburguesas. No hay un Ministerio ni nadie que se preocupe de decir que el cine es Cultura, que genera ingresos para el Estado” explica Tous.

“La única herramienta que es capaz de hacer que millones de personas comenten lo mismo es la televisión. Seguirá siendo un vertebrador de los temas de los que habla la sociedad” concluye Pacheco.