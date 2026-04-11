Arrancamos el Crea Lectura de esta semana con la nueva novela de Fernando Aramburu, Maite, una novela que llega diez años después del éxito de Patria.

Maite recibe a su hermana Elene que regresa de Estados Unidos por el ictus que ha sufrido su madre , durante los días que pasan juntas, las tres mujeres conviven entre silencios, recuerdos y conversaciones que nunca terminan de decirlo todo. Por otro lado, viejas tensiones familiares empiezan a salir a la superficie.

Al mismo tiempo, el país entero contiene la respiración, ETA ha secuestrado a Miguel Ángel Blanco y la amenaza de su ejecución lo impregna todo. Ese clima de angustia colectiva se cuela en la vida de Maite, una mujer sensible y compasiva, pero incapaz de enfrentarse a lo que ocurre a su alrededor. Una novela que entrelaza lo íntimo y lo histórico para hablar del miedo, el silencio y la memoria reciente del País Vasco.

Helena Resano nos presenta su primera novela, Las rutas del silencio, una novela de amor, ambición y secretos familiares con una protagonista que lo arriesga todo para conquistar su libertad en la Europa de posguerra.

Amalia crece en la Navarra de finales de los años 40 marcada por la escasez y la necesidad de salir adelante. Cuando una tragedia obliga a su familia a cruzar la frontera y empezar de cero en Francia, convierte el trabajo y el esfuerzo en su forma de libertad. En Biarritz levantará una empresa de transportes que crecerá hasta conectar varios países europeos. Amalia defenderá su negocio con uñas y dientes, pero el éxito tiene un precio y los silencios que se guardan pueden acabar marcando a quienes viven detrás.

Años más tarde, su hija Esther heredará no solo la empresa, sino también una verdad que había permanecido oculta y que hace tambalear los cimientos de su familia, porque a veces, lo que se calla no desaparece, solo espera el momento de ser contado.

Por otro lado, Ángel Antonio Herrera publica Oler a loco, una antología poética que recoge tres décadas de poesía vibrante e independiente. El autor se mueve a caballo entre el periodismo y la literatura, es colaborador habitual de Antena 3 y Onda Cero, además de columnista en ABC. Oler a loco es su antología poética y recoge 30 años de poesía de este polifacético autor.

Es un libro de poemas vibrante, escritos con la rebeldía y nocturnidad que caracterizan a Herrera.

Por último, hablamos con Alice Kellen sobre su nueva novela, la autora que ha conquistado a más de tres millones de lectores en España vuelve a las librerías con El club del olvido, una emocionante historia sobre la fuerza de la amistad, amores inesperados y las heridas invisibles que ocultamos.

En la novela, Samuel, Abel, Maxi y Tristán son cuatro veinteañeros, amigos de la infancia que deciden abrir juntos un local de copas, El club del olvido.

La inauguración no resulta ser como ninguno de ellos esperaba, al menos hasta que Dalia cruza la puerta del club. Ambientada en los 90 y en la actualidad, esta novela coral evoca con nostalgia la intensidad de los primeros amores, el dolor de lo que pudo ser y no fue y el bálsamo de los reencuentros deseados.

Este 2026 promete ser un gran año para Alice Kellen, que no solo publica nueva novela sino que continuará ampliando su universo literario con la llegada a los cines de Todo lo que nunca fuimos y el estreno de la adaptación a serie de El mapa de los anhelos, dos de sus novelas más emblemáticas

Ya puedes ver el programa al completo en Atresplayer.