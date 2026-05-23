Publicada originalmente en 2001, "La sombra del viento" de Carlos Ruiz Zafón rompió todas las reglas del mercado editorial, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes.

Desafiando lo establecido, forjó un estilo personal que cautivó a millones de lectores y a la crítica internacional. Cuando la muerte lo alcanzó prematuramente en 2020, se había convertido en el escritor más leído en todo el mundo, después de Cervantes, con sus obras traducidas a más de 50 idiomas, con una imaginación única y un estilo reconocible al instante, escribió 9 obras que mezclan misterio, aventura y emoción, y logró algo que solo está al alcance de los genios, crear un lugar imposible de olvidar, el cementerio de los libros olvidados, uno de los grandes universos literarios contemporáneos.

Gracias a él, millones de lectores en todo el mundo descubrieron con Carlos Ruiz Zafón algo que creían perdido, la magia de leer. 25 años después, la historia de Daniel Fermín y el enigmático Julián Carax vuelve a demostrar que los grandes libros no pertenecen solo a la generación que los leyó primero, sino también a quienes están a punto de descubrirlos.

Hoy, 'La sombra del viento' continúa conquistando nuevos lectores a través de una edición pensada para quienes llegan por primera vez al universo del autor. Una generación que no vivió el fenómeno original, pero que busca exactamente lo mismo, historias capaces de atraparlos de verdad. Porque en tiempos dominados por las pantallas, la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón sigue ofreciendo algo único, la sensación de perderse dentro de una historia y la emoción de descubrir por primera vez por qué nos gusta leer.

En el panorama del thriller contemporáneo hay autores que no solo conquistan lectores, sino que definen un género, y Manel Loureiro es sin duda uno de ellos. Traducido a más de 20 idiomas y con millones de lectores en todo el mundo, su obra ha traspasado fronteras y formatos con adaptaciones audiovisuales que han llevado sus historias aún más lejos. Gracias al éxito de sus últimas obras, y especialmente tras recibir el premio Fernando Lara con "Cuando la tormenta pase", Loureiro ha construido una trayectoria sólida que lo sitúa cómo una de las voces imprescindibles del thriller actual.

Ahora presenta 'Antes de que todo cambie', una novela que presenta una premisa tan inquietante como irresistible, un magnicidio imposible y que esconde, además, una historia profundamente humana, la de un personaje marcado por la culpa que se enfrenta a su propio pasado en un viaje de redención, una obra que promete cumplir con las altas expectativas de sus lectores.

"El club de las Indomables" es la esperada y nueva novela de Kathryn Stockett, autora de la aclamada Criada y Señoras. Tras conquistar a millones de lectores en todo el mundo, Stockett vuelve con una historia inolvidable, conmovedora y luminosa en el Misisipi de 1933 sobre la rebelión de un grupo de mujeres al que todo el mundo subestima.

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