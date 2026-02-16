David Uclés tras el éxito de Las casas vacías vuelve a cautivarnos con La ciudad de las luces muertas, la novela con la que se ha alzado con uno de los premios mas prestigiosos de la literatura española, el Premio Nadal.

Uclés rompe las fronteras del tiempo y del espacio haciendo uso de su particular realismo mágico y construye un relato magistral en el que el arte y la palabra son las únicas formas de devolver la luz en épocas de oscuridad.

La novela parte de la premisa de que Barcelona se queda sin luz: "Para intentar trazar una historia en la que todas las épocas de Barcelona e intelectuales de la ciudad se juntaban necesitaba alguna hecatombe y se me ocurrió que se fuera la luz, algo tan extraño como que la luz solar se fuera de golpe, ni la artificial y esa era la excusa para esa aparición de todos los tiempos".

"Al irse la luz todas las Barcelonas arquitectónicas que han existido vuelven a la vida" continúa el autor "aparecen las murallas romanas, edificios del futuro[…] también vuelven a la vida muchos intelectuales, escritores y artistas que dieron forma a la ciudad […] juntos tendrán que intentar devolver la luz a Barcelona" destaca Uclés.

Con respecto al Premio Nadal Uclés ha señalado que fue "era una noche soñada, una noche imaginada, que pensaba que no iba a llegar nunca, así que cuando ocurrió fue como un milagro, fue una alegría mayor".

Con Coloquio de Invierno, Luis Landero vuelve a ofrecernos una de esas novelas que lo consagran libro a libro como uno de los grandes narradores contemporáneos en lengua española.

Ambientada durante el temporal Filomena, siete desconocidas quedan aislados en un hotel rural, sin cobertura, ni posibilidad de salir, para sobrellevar la espera deciden contarse historias al rededor de la mesa y lo que comienza como una forma de entretenimiento, acaba revelándose como un espacio de confesión.

Con su inconfundible dominio del relato oral, Landero construye un dialogo coral lleno de intriga y emoción, donde cada voz aporta una mirada distinta sobre la vida. Coloquio de invierno es al mismo tiempo un guiño a la tradición de las novelas dialogadas, un pequeño Decamerón contemporáneo y una celebración de la escucha como forma de conocimiento.

"Contar historias es una forma de entender la vida, justificarse y hasta de vivir, todos somos narradores". Destaca el autor.

Tras el éxito de sus novelas El guardián de la marea y El maestro de azúcar,Mayte Uceda regresa con Los amores paralelos, una nueva historia que nos traslada a los convulsos años de la II República en Asturias.

En medio de un panorama político y social asfixiantes, dos hermanas de buena familia, ajenas a la realidad que les rodea, comparten deseos, amores y confidencias, en la tranquila ciudad de provincias de Oviedo. Hasta que un día, una de ellas se enamora de un guardia civil y la otra de un minero. Cuando la revolución obrera estalla sus vidas saltan por los aires, obligándolas a tomar decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas y el de toda una familia.

Con Los amores paralelos, Mayte Uceda vuelve con una historia inolvidable, sobre el coraje femenino y la fuerza de los lazos familiares. "No solamente me interesaba mostrar esa forma en la que la mujer sostiene a la familia y a la comunidad en tiempos adversos, sino como también las mujeres están metidas en esos conflictos y pueden desarrollar un papel igual que ellos.

Ya puedes ver el programa al completo en Atresplayer.