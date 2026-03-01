Esta semana en Crea Lectura, Sonsoles Ónega nos presenta Llevará tu nombre, su nuevo trabajo tras el éxito de Las hijas de la criada. Una conmovedora historia de amor, traición e injusticia protagonizada por una joven fuerte y rebelde que lucha por sobrevivir en un mundo que no es el suyo.

La historia, situada en Comillas y Madrid a finales del siglo XIX, retrata la conciencia de clase y de género de su protagonista a la vez que traza el lujo de la alta sociedad siempre movida por las apariencias y unas clases populares que son el foco de las injusticias sociales. Desde los palecetes madrileños hasta las modestas casas de acogida de criadas la novela pone voz a todas las mujeres silenciadas por la historia. Llevará tu nombre es un homenaje directo a todas las escritoras invisibles que emocionan y enardecen.

La autora nos ha contado por qué su novela si sitúa en el siglo XIX: "Finales del siglo XIX es un momento a mi juicio apasionante, es el nacimiento de un montón de cosas, los primeros feminismos, los primeros ateneos, las primeras escuelas de formación de mujeres" Señala Sonsoles Ónega.

Manuel Vilas habla del amor y el desamor en su nueva novela Islandia. "Ya no estoy enamorada de ti", es la frase con la que Ada acaba de manera inesperada una relación de más de 11 años. Este es el arranque de la historia de un amor que llegará a su final y que cambia el rumbo de los acontecimientos del protagonista de Islandia.

Islandia aborda desde una perspectiva única e inédita hasta la fecha en nuestra literatura, uno de los grandes temas, el fin del amor. Islandia es un libro que dará mucho que hablar, una novela rompedora con un tema universal.

El autor Manuel Vilas asegura que esta nueva novela tiene un gran parentesco con otro de sus trabajos, Odesa, ambas son un poco autobiográficas, donde se narran duelos, pérdidas. Islandia narra un divorcio, una separación.

"La frase "ya no estoy enamorada de ti", eso abre un antes y un después en la relación de los protagonistas, la frase se va repitiendo todo el rato y da origen a una exploración en el abismo del amor" destaca el escritor.

Tras conquistar a dos millones de lectores en España y consolidarse como un fenómeno imparable en todo el mundo, Colleen Hoover publica nueva novela, Hundida.

Una historia que muestra el lado más inquietante del éxito y la sobreexposición pública. La protagonista es una escritora marcada por la cancelación en redes que se refugia en una cabañ aislada con la esperanza de encontrar la inspiración y acaba entrando en un juego peligroso en el que se desdibujan las líneas entre ficción y realidad. Con Hundida, Hoover nos presenta una novela de suspense romántico en la que la tensión, obsesión, la intriga y el deseo se mezclan con una historia intensa y provocadora sobre el precio de la fama y el poder de la narrativa.

"Collen Hoover ha puesto sobre la mesa un tema que es mucha actualidad, la cultura de la cancelación está a la orden del día, lo podemos vivir y no hace falta ser muy famosos para que puedas experimentar algo así, es un tema interesante y ella es pionera en crear una trama alrededor de esto." Destaca María Guitart, Editora de Ficción Internacional.

