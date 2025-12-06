Donde habitan las sirenas es la nueva novela de María Martínez, quien, tras La magia de las casualidades imposibles, llega con una nueva historia sobre el pasado, la familia y la reconciliación.

La novela cuenta la historia de Lucía, una joven que vuelve al lugar donde creció para enfrentarse a los secretos de su infancia y el recuerdo de un primer amor. La protagonista vive marcada por la esquizofrenia que padecía su madre y la negación por parte de su familia de aceptar la enfermedad, una complicada situación que le llevó a buscar una nueva vida lejos de la isla que le vio crecer.

"El lector va a encontrar una historia que sobre todo representa las emociones humanas", explica su autora, una historia de mujeres que trata las complejidades familiares de la protagonista con su madre, abuela y hermana. Román y Rubén son los otros dos personajes protagonistas de esta historia, con quienes Lucía entenderá el significado de la amistad.

Esta historia está ambientada en una isla ficticia del mediterráneo, pues María Martínez explica que quiso "crear un escenario completamente nuevo y desconocido partiendo de cero" con el objetivo de que fueran los personajes los único protagonistas de la historia. El mar tiene un peso muy importante en la novela, pues da el sentido al título que los lectores, dice, descubrirán en su final.

"En un mundo y en una sociedad en la que ahora vivimos, en la que el tiempo pasa muy rápido, en la que todo nos parece escaso, (…) se nos olvida que también tenemos un mundo interior donde hay emociones, donde hay sentimientos", concluye la autora.