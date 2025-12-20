YA A LA VENTA
Hábitos atómicos en acción, el nuevo libro de James Clear que anima a dar el paso que falta para cambiar tu vida
Tras publicar Hábitos atómicos sobre como crear pequeños hábitos que son beneficiosos, James Clear vuelve con un segundo libro, Hábitos atómicos en acción que sirve para poner de forma práctica estos hábitos que pueden crear un cambio de vida.
Millones de personas descubrieron con Hábitos atómicos, que el cambio real no llega de golpe sino paso a paso. Hoy James Clear vuelve con la herramienta definitiva para hacerlo realidad, Hábitos atómicos en acción.
No se trata de soñar con la vida que quieres, sino de construirla día a día. Rocío Carmona Fernández, Editora Ejecutiva de Diana del Grupo Planeta asegura que Hábitos atómicos en acción, es un libro que no solo se lee sino que también se hace. "Es un libro para llevar a cabo un plan de acción muy concreto, específico y muy práctico. Poder llevar día a día el cambio".
Es un libro que invita a pasar de la motivación a la acción. Algunos testimonios han contado en Crea Lectura cómo ha cambiado su vida tras aplicar algunos consejos de Hábitos Atómicos.