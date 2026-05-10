Tras conquistar a miles de lectores con sus historias llenas de emoción e intriga, Blue Jeans vuelve con Los 15 de Fosbury, una novela que combina el suspense con los conflictos propios de la adolescencia. En esta ocasión el autor nos sitúa en un grupo de estudiantes que tras verse involucrados en un inquietante suceso deberán enfrentarse a secretos, mentiras y decisiones que cambiarán sus vidas para siempre.

Con un ritmo ágil y una narración adictiva, Blue Jeans construye una historia coral en la que cada personaje esconde algo y nada es lo que parece, a través de giros sorprendentes y una atmósfera de tensión constante el autor explora temas como la amistad, la presión social y la búsqueda de la verdad. Los 15 de Fosbury es un thriller que atrapa desde la primera página y mantiene al lector en vilo hasta el final.

La sombra del loto negro de África Vázquez ha obtenido el Vigésimo Premio Minotauro, en un año en el que se celebran dos décadas de la existencia de este galardón otorgado por Ediciones Minotauro. Se trata de una historia de fantasía ambientada en el Egipto faraónico.

Este título narra una historia de fantasía mitológica, épica y oscura localizada en un Egipto reinventado donde una sacerdotisa de la diosa Isis caída en desgracia se infiltra en el corazón del imperio para vengar a los muertos y desafiar a los dioses.

África Vázquez aporta una nueva heroína a las ya creadas como Ursula K. Le Guin, en Las tumbas de Atuan o Madeline Miller en Circe. Vázquez, nacida en Zaragoza en 1990 tiene más de 30 libros editados entre España y Latinoamérica y ha ganado diversos premios literarios. Aunque es licenciada en historia ahora se dedica en exclusiva a la escritura.

Hablamos con Silvano Guillamet, autor de Peppermint, una novela que arranca en la Barcelona de 1958 con un telegrama inesperado y nos conduce a una trama de espías, coroneles retirados, mujeres fatales y secretos familiares que atraviesan la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.

La historia se construye a través de tres voces en primera persona que reconstruyen los mismos hechos desde miradas distintas. Entre la realidad y la ficción Guillamet reconstruye una historia familiar que parece salida de una novela de John le Carré y nos recuerda que el pasado nunca está del todo enterrado.

J.D. Barker el maestro americano del suspense y autor de la trilogía El cuarto mono, acaba de viajar a España para presentar su nuevo libro, El Pacto. Una trepidante novela de terror moderno que combina una atmósfera opresiva y tensión psicológica en una historia sobre la amistad, la traición y el dilema moral entre sobrevivir y conservar el alma.

La historia de El Pacto, se desarrolla en Bud Island, una isla que existe en la realidad y un escenario muy inquietante, en la novela de Barker también encontraréis una tradición sangrienta y una pregunta imposible ¿hasta donde estarías dispuesto a llegar para obtener lo que más deseas?

Ya puedes ver las entrevistas al completo en Atresplayer.