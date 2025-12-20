YA A LA VENTA
Ego y Supraconciencia, el nuevo libro del Dr. Manuel Sans Segarra que habla sobre encontrar el sentido de la vida
Tras el éxito de su primera obra La supraconciencia existe dónde habla de experiencias cercanas a la muerte, el Dr. Manuel Sans Segarra, vuelve con una nueva obra, Ego y Supraconciencia. El autor nos ha dado más detalles
El Dr. Manuel Sans Segarra, médico y cirujano, ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar la existencia de la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte. Con más de 400.000 lectores, conferencias que agotan entradas en España y Latinoamérica, sus charlas han conectado con miles de personas que buscan respuestas sobre la conciencia, la vida y el propósito humano.
Con el fenómeno editorial de su primera obra, la supraconciencia existe, aún en crecimiento, el doctor regresa con un nuevo libro, Ego y Supraconciencia, una obra que nos invita a perder el miedo a la muerte y a encontrar el sentido de la vida.
El ego (o nuestro falso yo) es lo que nos lleva a actuar dominados por envidias, rencores y competitividad. Si logramos entender que morir no es más que un trámite en el que nos desprenderemos de todo lo material, incluido nuestro cuerpo, y actuamos con el poder de la Supraconciencia (nuestro verdadero yo), alejaremos gran parte de la maldad que asola el mundo y acabaremos, además, con nuestra angustia vital.