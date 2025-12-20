El Dr. Manuel Sans Segarra, médico y cirujano, ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar la existencia de la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte. Con más de 400.000 lectores, conferencias que agotan entradas en España y Latinoamérica, sus charlas han conectado con miles de personas que buscan respuestas sobre la conciencia, la vida y el propósito humano.

Con el fenómeno editorial de su primera obra, la supraconciencia existe, aún en crecimiento, el doctor regresa con un nuevo libro, Ego y Supraconciencia, una obra que nos invita a perder el miedo a la muerte y a encontrar el sentido de la vida.

El ego (o nuestro falso yo) es lo que nos lleva a actuar dominados por envidias, rencores y competitividad. Si logramos entender que morir no es más que un trámite en el que nos desprenderemos de todo lo material, incluido nuestro cuerpo, y actuamos con el poder de la Supraconciencia (nuestro verdadero yo), alejaremos gran parte de la maldad que asola el mundo y acabaremos, además, con nuestra angustia vital.