El nuevo libro de Eduardo Mendoza, La intriga del funeral inconveniente, arranca con el despido de Ramoncito Valenzuela, un periodista novato cuya crónica sobre un entierro de tercera desencadena sin saberlo una serie de consecuencias inesperadas. Pronto, el detective sin nombre se ve envuelto en un caso lleno de identidades confusas y torpezas criminales.

Con Barcelona como telón de fondo Eduardo Mendoza construye una historia donde el humor y la intriga se entrelazan para indagar en la mentira y en la sospecha de que a veces nadie quiere que la verdad se aclare.

Elvira Mínguez nos presenta La educación del monstruo, obra ganadora del Premio Primavera de Novela 2026, una novela que habla sobre cómo el miedo se transmite de generación en generación y cómo todos participamos, a veces sin saberlo, en la construcción del monstruo.

Matilde es una madre que vive marcada por el miedo, un miedo que no sabe explicar del todo pero que condiciona su vida y la forma excesiva en que protege a su hijo.

Cuando un recuerdo involuntario de su infancia irrumpe con fuerza Mati decide enfrentarse a su pasado y buscar respuestas. Matilde regresa a su colegio de Valladolid donde estuvo en los años 70 cuando varias niñas fueron atacadas por un depredador que sembró el terror en la ciudad y comienza a reconstruir que pasó realmente. En ese camino, descubrirá que la historia que busca no solo habla de un depredador sino también de su propia familia, porque el monstruo no aparece de la nada, se forma en los márgenes, se alimenta del silencio y alguien en algún momento le enseñó a serlo.

En La marquesa y Bonaparte, María José Rubio nos traslada a la Europa convulsa de comienzos del siglo XIX. Cuando la llegada de Luciano Bonaparte como embajador de Francia, altera el delicado equilibrio político de la corte de Carlos IV.

María José Rubio combina el rigor de la historia con la intensidad de una gran novela de intrigas, donde la política, el arte, la diplomacia y las pasiones personales se entrelazan en una corte llena de secretos.

Lorenzo Silva rescata en su nueva novela, Con nadie, la figura de un héroe desconocido, Miguel Campins el general que el 18 de julio de 1936 eligió ser fiel a la legalidad, a su palabra y a su conciencia. La historia de quién fue capaz de mantenerse en su lugar con nadie más que consigo mismo.

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