Las grandes historias, ya no se quedan solo en el papel, cada vez más novelas dan el salto a la pantalla convirtiéndose en películas y series que conquistan a nuevos públicos en todo el mundo.

Detrás de ese proceso hay equipos que conectan el talento literario con la industria audiovisual, haciendo posible que los libros se transformen en guiones y lleguen a millones de espectadores.

Francisco Javier Sanz Grajera, director de B&F Rigths, nos explica un poco más como funciona todo este engranaje: "Los productores apuestan por historias que les motiven y que puedan tener una salida comercial y eso se puede dar tanto en guion original como en una novela o la no ficción. La novela tiene la ventaja de que es una historia ya comprobada."

Gracias a este trabajo, títulos como El mapa de los anhelos y Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen o Yo adicto de Javi Giner, se preparan para su adaptación audiovisual.

"Se buscan novela que tenga un punto de partida o planteamiento muy potente, original y que te apetezcan".

Entre las producciones más reconocidas destacan Las hijas de la criada, basada en la novela de Sonsoles Ónega y ¿A qué estás esperando?, inspirada en la historia de Megan Maxwell.

Las buenas historias demuestran que no tienen fronteras, nacen en un libro pero pueden cobrar vida también en la gran pantalla.