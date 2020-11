Can Drogo es un hombre alto, guapo, adinerado, simpático puede elegir a la mujer que desee, pero en su interior siente que todas le aburren. Por su parte, Sonia Becher, es la mayor de cuatro hermanas y la propietaria de una empresa de eventos y de una agencia de modelos. Can ve en ella a una chica divertida, atrevida, sin tabúes con la que se puede hablar de todo pero que considera que no es su tipo, hasta que un día, las sonrisas y las miradas de la joven no van dirigidas a él y eso, sin saber por qué, comienza a molestarlo.

Sexo, familia, diversión, locura... todo esto es lo que vas a encontrar en ‘¿A qué estás esperando?’ Una novela que te hará ver que en ocasiones tu corazón se desboca por quién menos esperas sin que puedas frenarlo.

La autora nos ha contado en esta entrevista que efectivamente está ambientada en 2020, sin embargo, como está siendo un año tan terrible ha omitido todo lo que está ocurriendo en este fatídico año. “Mis libros tienen finales felices, la vida ya es bastante complicada para que encima un libro te deje con mal sabor de boca” señala Maxwell.

Megan Maxwell es una reconocida escritora con 42 títulos ya publicados. Consagrada en el género de la novela romántica y erótica tiene una legión de lectores incondicionales.