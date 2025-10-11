Vicente Vallés lo ha vuelto a hacer. Tras el éxito de su anterior novela, Operación Kazan, nos presenta La caza del ejecutor, un thriller donde pone de manifiesto el frágil equilibrio político sobre el que se sostiene el mundo.

En la caza del ejecutor, la agente del CNI, Teresa Fuentes y el agente español de la CIA, Pablo Perkins, se ven envueltos en una cacería internacional que viaja de Washington a Madrid y de Nueva York a Dubái, pasando por China y llegando hasta el mismísimo Kremlin.

Descubrirán que la misión va mucho más allá de lo esperado y que el objetivo enemigo es mucho más ambicioso. Tanto que amenaza con redibujar el mapa de Europa.

Con su estilo directo, preciso y lleno de suspense, Vicente Vallés convierte la geopolítica actual en literatura de intriga. La caza del ejecutor es un viaje al corazón de la desinformación, las alianzas bajo sospecha y las nuevas formas de guerra que atrapa el lector desde la primera página y lo enfrenta a una pregunta inquietante: ¿Y si la ficción se adelanta a las noticias de mañana?

"Tenemos en la novela las circunstancias a través de las cuales se buscan excusas para las intervenciones militares en otros países. En lo que en un tiempo se entendió como que era el derecho de conquista, que teóricamente después de la Segunda Guerra Mundial desapareció, y todo el mundo aceptó que ese derecho no existía, ahora algunos lo están recuperando", nos cuenta Vicente Vallés.

"La información es un arma muy poderosa que se complementa con lo que todos consideramos que son las armas de toda la vida, como son el armamento que utilizan los ejércitos para destrozar a los enemigos. Pero la información en estos tiempos participa de una manera muy importante en eso que se ha dado en llamar la guerra híbrida y genera confusión en los rivales, en los enemigos", nos advierte el presentador de Antena 3 Noticias.

"Seguramente algún lector encontrará paralelismos tristemente reales entre la ficción de La caza del ejecutor y hechos reales que se están produciendo y que se pueden producir en el futuro", nos ha aventurado el periodista sobre su novela.