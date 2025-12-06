Tras conquistar a millones de lectores con sus historias llenas de emoción, pasión y humor Megan Maxwell vuelve con una nueva comedia romántica ambientada en la época más mágica del año.

En Ande, ande, ande la Mari Morena, conoceremos a María Adams, una diseñadora de joyas madrileña que lo pierde todo en un abrir y cerrar de ojos y decide escapar a Galicia para recomponerse. Allí conocerá a Nico, un veterinario que cría a sus tres sobrinos tras una tragedia familiar. Dos mundos opuestos, el lujo madrileño y la vida rural gallega chocan con fuerza dando lugar a una historia divertida, tierna y muy navideña, en la que no faltan las vacas curiosas, las vecinas metomentodo, los niños adorables y por supuesto el amor.

Con su estilo cercano, optimista y lleno de chispa Megan Maxwell nos invita a vivir una Navidad repleta de emociones, risas y ternura, porque a veces, la mejor Mari Morena, es la que te cambia la vida.

La autora confiesa que una de las partes más bonitas del libro ha sido darles voz a los niños que aparecen en él: "He dejado salir esa parte niña mía, a mi niña de 14 años, a mi niña de 8 años y a mi niña de 5 años. Ha sido un proceso muy divertido reencontrarme con esos personajes ya que se yo hubiera sido cualquiera de esos niños me hubiera comportado así".

Los libros de Megan Maxwell se caracterizan sobre todo por el humor, la ternura y la emoción, la escritora simplemente resalta que "la vida es eso, en la vida tienes que tener momentos de ternura, momentos de humor, momentos de familia, momentos duros... intento que en la novela haya momentos de todo tipo".

Finalmente, Maxwell destaca que el mensaje que le gustaría transmitir con esta historia es "la familia es muy importante y no solo la que te toca, sino la que tu puedes elegir, aunque el mensaje importante que quiero dejar en el lector es que hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de la Navidad".