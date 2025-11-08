ENTREVISTA
El círculo, la nueva novela de Roberto Santiago se adentra en el bullying
Roberto Santiago exitoso autor juvenil da un paso más y se centra en un tema que por desgracia parece que no pasa de moda, el bullying, lo hace a través de su nueva novela El círculo. El autor nos ha dado más detalles.
Hablamos con Roberto Santiago, uno de los autores más versátiles y prolíficos del panorama literario y audiovisual español.
Guionista, director de cine y dramaturgo ha conquistado a miles de jóvenes lectores con sagas tan exitosas comoLos Once o Futbolísimos. Ahora, Roberto Santiago presenta El círculo, una novela que pone el foco en un tema tan real como silenciado: El acoso escolar.
Dirigida a lectores a partir de trece años, la historia sigue a V, un adolescente que llega nuevo al instituto y que descubre un misterioso grupo secreto llamado El círculo, a través de esta trama Santiago combina la dureza del Bullying con elementos de amor, amistad y misterio. Un relato lleno de esperanza que invita a mirar de frente esta realidad, plantearnos preguntas y reflexionar sobre cómo podemos mejorar como sociedad.