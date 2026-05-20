YA A LA VENTA

Esta semana en Crea Lectura descubriremos por qué La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, sigue conquistando nuevas generaciones de lectores 25 años después de su publicación. Manel Loureiro, voz imprescindible del thriller actual, nos presenta su nueva novela, Antes de que todo cambie. No os perdáis el regreso de Kathryn Stockett. La autora de Criadas y señoras vuelve con El club de las indomables, una historia inolvidable sobre la rebelión de un grupo de mujeres en el Mississippi de 1933. Todas las novedades literarias, en Crea Lectura.