El pasado 15 de octubre Ángela Banzas fue galardonada con el Finalista del Premio Planeta 2025, por su novela Cuando el viento hable, una emotiva historia ambientada en la Galicia rural de posguerra que explora la memoria, los lazos familiares y la fuerza de las mujeres frente al silencio del pasado.

La autora Ángela Banzas ha hablado en detalle sobre su obra en la que asegura que principalmente quería transmitir "la fortaleza femenina". Sobre cómo en tiempos difíciles como lo fue en el caso de las posguerra, las mujeres, las madres se transforman, para proteger a sus hijos. Desde la madre que espera eternamente a que su hijo vuelva, la madre que protege y tiene que sacar adelante a la familia por encima de sus necesidades y la madre que sobrevive al hijo que no está.

Por otro lado, también encontramos una historia de amor que surge y florece a través de la palabra escrita.

En definitiva una emotiva historia en la que Banzas busca que el lector sienta "esperanza", "me gustaría que se quedasen con una sensación de calidez en el pecho".