Javier Limón, productor musical y responsable de cómo se ha ido desarrollando el flamenco a través del siglo XXI, presenta 'Limón: memorias de un productor musical' un libro lleno de anécdotas sobre su carrera en esta industria.

Javier Limón relata en sus memorias la vida de un productor musical que ha hecho mejores a los mejores, Paco de Lucía, Morente, Calamaro, Sabina, Serrat... fue él quién trazó el recorrido de las lágrimas negras de Bebo Valdés y Diego 'El Cigala'.

El productor asegura que la música está en su mejor momento "Jamás se ha escuchado tanta música como ahora" destaca Limón.

También destaca que siempre ha habido música buena y música mala, no es solo actualmente. Sin embargo señala que una de las cosas que más le gustaría romper es con el paradigma de la asociación de la música latina a lo sexy.

Este experimentado productor ha tenido más éxitos que fracasos, no obstante también los ha habido y asegura que cometer errores le ha enseñado más. "He aprendido más de una equivocación que de un acierto, porque ya sabes por dónde no tienes que ir".

Limón relata en su libro, los éxitos, los fracasos y centenares de anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera ya sea en nuestro país o al otro lado del Atlántico.