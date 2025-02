Conocimos poco y mal a Maria Schneider, según su prima Vanessa Schneider, fue reducida a una sola escena de una película, la de El último tango en París, aquella escena fue un abuso sexual proyectado en cines de todo el mundo.

"Fue perseguida por paparazzis e insultada porque la gente la asociaba al rol que tenía en la película" señala Vanessa. Cuenta su prima que a veces en restaurantes o en aviones le traían mantequilla mientras le guiñaban un ojo.

Acabó metiéndose la vida en vena como si no quisiera conservar nada del caché de la película que la hundió. "Me gustaría que la gente la recordara como la recordamos la familia, no solo como una gran actriz, sino como una mujer magnética y carismática". Destaca Vanessa Schneider.

La que conquistó a Antonion y a Bob Dylan, a Patty Smith quién le escribió una canción, a su prima Vanessa quién firma esta biografía: "Este libro ha sido mi manera de hacerle las preguntas que nunca le hice en vida".

Gracias a Vanessa sabemos que tenía el don de hacer reír a los demás, que se plantó ante la industria "He rechazado muchos papeles porque solo existen para ser la pareja del protagonista" confesaba ella misma en una entrevista.

"Tenía una visión muy moderna y progresista de la igualdad de las mujeres" continúa contando Vanessa. a María le faltó el amor de su madre, que murió joven, pero fue amada por una mujer maravillosa, brindaron con champan en sus últimos días y se despidió asegurando "Haber tenido una vida bonita"