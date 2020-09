El 8 de septiembre llega a las librerías la nueva obra del escritor y ‘coach’ español Curro Cañete: ‘Ahora te toca ser feliz’. Exclusiva: Así comienza 'Ahora te toca ser feliz', el nuevo libro de Curro Cañete.

El autor más vendido en el campo del crecimiento personal en España estudió Derecho, Periodismo y un máster en Coaching Profesional en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Su carrera ha ido enfocada a ayudar a las personas a liberarse de sus límites mentales para que puedan ser felices, vivir con paz y armonía y hacer realidad sus verdaderos deseos.

En 2019, publicó ‘El poder de confiar en ti’, un auténtico éxito que actualmente va por la decimoctava edición y que se ha traducido a diversos idiomas. Este libro no dejó indiferente a nadie y se mantuvo entre los más vendidos durante más de cuarenta semanas seguidas. De hecho, el mismísimo Ricky Rubio recomendó el libro un día después de ganar el mundial de baloncesto, explicando que le había ayudado y le había dado mucha fuerza para completar sus metas.

Ahora, Cañete se desnuda en su nueva obra ‘Ahora te toca ser feliz’, en la que cuenta cómo él no siempre ha sido feliz. Le han tocado vivir situaciones duras e incluso la muerte de seres queridos de forma inesperada. Pero ha sido todo eso lo que le ha permitido entender los miedos y temores que sufren las personas en su día a día.

“Muchos no pueden entender que yo esté agradecido a todo eso, pero si yo no conociera la oscuridad, si no hubiera vivido esas noches de angustia y soledad, si no hubiera logrado escapar de lo que me hacía daño, no entendería el dolor de los demás ni podría escribir libros que ayudan a otros a sanar y a elevarse”, asegura Cañete. Ahora esta posibilidad se abre para todos los lectores con su nuevo libro, que estará disponible en librerías el próximo 8 de septiembre.