Alice Kellen, autora de fenómenos literarios como 'Nosotros en la luna' y la bilogía 'Deja que ocurra', vuelve con 'El mapa de los anhelos', una historia que es un viaje directo al corazón entre sueños olvidados, vulnerabilidades, anhelos, vida y esperanza.

La escritora valenciana ha recreado en su personaje principal, Grace Peterson, a una chica de 21 años que siente cómo su vida ya no tiene sentido a raíz de la muerte de su hermana. La historia desarrollada en Nebraska, parte del fallecimiento de Lucy, la hermana mayor de Grace que muere de cáncer. Grace había llegado a este mundo para intentar salvar a su hermana y cuando finalmente el desenlace es inevitable, se pregunta cuál es la razón de su existencia.

Entre todo ello, descubrirá uno de los juegos ideados por Lucy en sus largos días de hospital, el juego de El mapa de los anhelos y, a partir de entonces, se embarca sin saberlo en una aventura por la que terminará conociendo a Will Tucker, que aparece como guía de este mapa. Tal y como adelanta Alice, este descubrimiento le “cambia la vida porque a partir de ahí se le abrirán muchas puertas que ella misma no se había planteado".

El lector sentirá un acercamiento con los personajes de Grace y Will en sus diferentes realidades, pensamientos y personalidades. Por un lado, Grace es una chica muy peculiar y algo perdida que vive en un sitio un poco estancado. No tiene claro qué hacer con su vida. Su carácter es un poco punzante y al mismo tiempo es una persona apasionada del arte, de la literatura y de imaginar realidades alternativas. Por su parte, Will es una persona muy difusa y alguien que se deja ver menos.

En 'El mapa de los anhelos', los personajes, las escenas y las emociones quedarán plasmadas en el papel. Alice Kellen utiliza una vez más su pluma para construir una novela que no dejará indiferentes a los lectores y en la que encontrarán un ambiente totalmente diferente e incluso alguna sorpresa: "Cada novela intento que sea muy distinta a la novela anterior. En la anterior, vamos a un Madrid de los 80 y de la movida madrileña, y en esta nos vamos a Nebraska".

Kellen busca dejar su sello de identidad una vez más en esta conmovedora historia protagonizada por las dos hermanas, Grace y Lucy, y su guía Will pero con sensaciones muy distintas a sus anteriores novelas, de forma que sus lectores "tengan la sensación de que la pluma es la misma pero los contenidos son completamente diferentes".