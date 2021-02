Dicen de Alice Kellen que no hay quien cuente historias de amor como ella, si aún no has leído nada de esta joven escritora valenciana y te emocionan las novelas que calan en el corazón, es el momento. Ahora publica su nueva novela 'Tú y yo, invencibles' después de haber publicado en los dos últimos años novelas de gran éxito como 'Las alas de Sophie', 'Nosotros en la Luna', la bilogía 'Deja que ocurra' o 'El chico que dibujaba constelaciones'.

Alice Kellen se ha convertido en un fenómeno de la literatura romántica actual. En 'Tú y yo, invencibles' se narra la historia de Lucas y Juliette, se conocen en una noche de 1978, en pleno estallido de la movida madrileña, sus caminos se cruzan en un bar, a partir de ahí, surge la atracción, el deseo y el amor. Un amor radiactivo que lo arrolla todo a su paso mientras los dos se vuelven inseparables, en un ambiente desenfrenado lleno de cambios, atrapados en el éxito y el fracaso, la luz y la oscuridad, el perdón y el orgullo.

Las novelas de Alice Kellen llegan cada vez a más hogares, sus historias atrapan y hacen que leer un libro de ella sea un regalo para el corazón.