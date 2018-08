Almudena Grandes: “Me encontré con algo que era imposible que no se supiera. Pensé que no podía ser verdad”

Almudena Grandes es una de las protagonistas del último Crea Lectura, el programa con el que cada semana procuramos acercaros todas las novedades literarias.

Con ella, hemos hablado del origen de su último libro, ‘Los pacientes del doctor García’. Una novela que nace, como ella misma describe, de una lectura que le pilla por sorpresa: “De repente, leyendo un libro me encuentro con algo que me parece tan incomprensible que no se sepa. Y lo primero que pienso es… Esto no puede ser verdad”. La escritora se refiere al hallazgo de una desconocida red de evasión de criminales de guerra y de jerarcas Nazis que dirigía desde Madrid una mujer, Clara Stauffer.

“Es la vía de escape de criminales de guerra muy gordos. No hablamos de soldados corrientes, sino de gente muy buscada”, puntualiza la escritora, quien asegura que, aunque no sea una realidad muy conocida, la embajada nazi más grande del mundo era la de Madrid.

Según Grandes el principal motivo por el que esta historia no ha llegado antes a nuestro conocimiento es que a los aliados no les interesó que se hiciera saber: “A los vencedores de la II Guerra Mundial les gustaba más Franco que los demócratas españoles. Esto había que esconderlo”.

Los protagonistas de su historia, no obstante, son personajes mucho menos conocidos: “El Doctor García es un hombre que después de la guerra lo pierde todo. Cuando tiene la oportunidad de trabajar como médico clandestino se emociona muchísimo, y se convierte en un héroe a su pesar. Acaba asumiendo riesgos que muchos héroes vocacionales no hubieran aceptado”.

Grandes describe cómo la última esperanza de los republicanos era poner de manifiesto que el franquismo amparaba a condenados por crímenes contra la humanidad, y que de esta forma los aliados intervinieran y arrancaran a Franco el poder: “Cuando estás convencido de que luchas por una causa justa, la esperanza no la pierdes nunca”.