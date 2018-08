Los personajes de Lorenzo Silva, Bevilacqua y Chamorro, cumplen 20 años con 2 millones de lectores enganchados

En esta nueva entrega, Bevilacqua y Chamorro viajan al Estrecho para resolver un secuestro con ramificaciones en el cibercrimen, el narcotráfico y el blanqueo de capitales como telón de fondo. Un nuevo retrato del crimen profesional, que como tal plantea al autor un nuevo desafío:

“Como autor, nunca me han gustado los argumentos rebuscados ni los delincuentes que matan por razones retorcidas o esotéricas. Prefiero observar la realidad, las razones reales por las que se producen crímenes a mi alrededor, por las que por ejemplo alguien decide quitarle la vida a otra persona”, explica Silva, quien asegura estar siempre atento a lo que sucede a su alrededor con el objetivo de obtener argumentos.

Las historias de estos dos protagonistas cumplen 20 años y son seguidas por dos millones de lectores, un éxito que el autor fue incapaz de prever: "Mientras escribía 'El lejano país de los estanques' no esperaba nada, estaba haciendo un experimento literario casi para mí mismo. No tenía una sola novela publicada, no me dedicaba a la literatura de manera profesional y ni siquiera tenía claro que ese libro pudiera publicarse".

Bevilacqua y Chamorro llegan al 20 aniversario de su éxito, según Silva, “en un momento de madurez, de aceptación serena de la realidad, de ser consciente de que no les queda mucho camino por delante en su profesión y, por lo tanto, de un momento de intentar disfrutar lo que les queda, de intentar aprovecharlo con ánimo positivo”.

El autor agradece a sus lectores la posibilidad de seguir escribiendo sobre estos dos personajes, que al fin y al cabo, existen porque ellos disfrutan sus historias.