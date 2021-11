Hablamos con los autores Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez o conocidos también como Carmen Mola, la autora de éxito que se convertía en la flamante ganadora del Premio Planeta 2021 por su novela ‘La Bestia’.

La novela nos sitúa en el Madrid de 1834 que sufre una terrible epidemia de Cólera. "Nos acercamos al año 1834 a través de un hecho real que ocurrió que fue la matanza de curas" señala Agustín Martínez. A raíz de ahí vemos que empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos, lucha de clases, conspiraciones políticas… "Esta novela refleja la violencia del siglo XIX, que ha sido uno de los siglos más violentos que se han vivido en este país." Apunta Mercero.

Además, la aparición de numerosos cadáveres de niñas desmembradas por un misterioso asesino o ser que la gente conoce como ‘La Bestia’ crea el ambiente perfecto de una novela de Carmen Mola. No obstante, "Carmen Mola da un salto a escribir una novela mucho más compleja, más ambiciosa, más larga incluso e intentar hacer algo nuevo" señala Jorge Díaz.

Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar. Una novela frenética que fascinará a los amantes del género.

GANAR EL PREMIO PLANETA

Por otro lado, preguntamos también a los autores que ha supuesto para ellos ganar el Premio Planeta.

Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez con el Premio Planeta | Arduino Vannucchi I PLANETA

"El Premio Planeta es una locura y una felicidad absoluta" afirma Jorge Díaz, para Mercero ha supuesto la culminación de su carrera como escritor aunque avisa que pretende seguir escribiendo. Por otro lado, para Agustín Martínez "es un sueño que ni siquiera me había permitido soñar" aunque afirma que no puede evitar sentir cierto vértigo, no solo por haber ganado el premio sino también por haber revelado finalmente que eran ellos tres Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez los que se escondían detrás del nombre de Carmen Mola.

