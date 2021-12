Los libros de Gerónimo Stilton se han convertido ya en todo un clásico de la literatura infantil. Gerónimo es uno de los personajes más reconocibles por los niños y los jóvenes gracias a la multitud de libros con los que cuenta su serie. Se trata de un ratón periodista nacido en Ratonia, que dirige el periódico ‘El eco del roedor’, medio número uno en Ratonia y ganador del premio Ratitzer. Además de dirigir este exitoso diario, le gusta escribir libros en los que narra sus aventuras. En este caso, llega a las librerías una nueva entrega de ‘El Reino de la Fantasía’, que nos cuenta cómo el ejército de los invisibles ha lanzado un nuevo ataque en Valle Pantano para extender la gran grisura, que amenaza los vivos colores del Reino de la Fantasía.

Gerónimo Stilton remarca que lo que más le gusta de vivir estas aventuras es “tener la oportunidad de viajar, de conocer nuevos amigos y amigas...”. “Es crear momentos y recuerdos de felicidad, no solo para explicároslo a vosotros en mis libros. Me encanta poder revivir esos momentos y ver la cantidad de gente que me ha ayudado a evolucionar, a crecer y a superarme”, afirma el ratón.

Si por algo destacan los libros de Stilton son por sus “tufos”. “Son unos olores que yo he conseguido materializar en mis libros a través de un proceso dificilísimo de alquimia y magia. Aunque se llamen tufos, no todos son apestosos, también los hay que son superratónicamente buenos olores”.

Lo cierto es que los libros de Gerónimo Stilton son todo un éxito, sin parar de triunfar a cada entrega que sale a la venta. “¿Por qué un ratón tan tímido como yo tiene tantos seguidores? Creo que mis seguidores lo que quieren es fantasear conmigo a través de mis aventuras, sentirse partícipes de todas ellas. Pero también creo que es para satisfacer su curiosidad de saber en qué líos me he metido esta vez”, señala Stilton.