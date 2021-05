Con varios niveles de suspense que mantienen en todo momento la tensión 'Nuestra Casa' de Louise Candlish es un thriller que engancha desde la primera página y presenta todos los ingredientes que se exigen en una novela de este género.

Narrada en primera persona Fiona y Bram confiesan sus mentiras y pecados hasta enredar al lector en una historia repleta de giros que ha merecido el prestigioso premio 'The British Book Awards' a mejor thriller del año.

'Nuestra Casa' cuenta la historia sobre un matrimonio que se rompe. Aunque el divorcio parece civilizado y no hay problemas aparentemente entre ellos, el mundo de Fiona Lawson da un giro radical cuando una mañana se presentan en la puerta de su casa una pareja que acaba de comprar su casa. El problema es que ella no la ha puesto a la venta y su ex marido Bram y sus hijos no aparecen por ninguna parte. Y la única pregunta que obsesivamente repiquetea en la mente de Fiona es: ¿por qué?

La autora nos ha contado algunos interesantes detalles de cómo surgió la idea de escribir esta novela y cómo creó a los personajes de Fiona y Bram.

Louise Candlish es una escritora británica, autora de doce novelas traducidas a más de 15 idiomas.