Manuel Marlasca, el periodista más mediático y reconocido de la crónica negra española, ha dado un giro a su carrera literaria con la publicación de su primera novela de ficción, Tú Bailas y Yo Disparo, tras seis libros de no ficción ya publicados. Con esta novela, Marlasca nos adentra en el Grupo X, un equipo de investigación que se entrega en cuerpo y alma para llegar a la luz de un crimen. Los conocimientos del autor sobre los procesos de investigación, le han permitido crear una trama compleja y de alto voltaje. Un desafío literario para los lectores de novela negra. ¿Hasta dónde puede llegar la investigación de un crimen?

Tras más de 35 años acompañando a brigadas y a comisarias, observando a aquellos que hacen justicia y conociendo crímenes pero también a quienes los cometen, Marlasca ha conseguido relatar una novela de ficción con unos personajes y unas situaciones que han sido creadas desde su imaginación, queriendo desmarcarse de su profesión. "Aquí no hay periodismo, no hay reporterismo. Hay una historia que he tratado de construir a base de la realidad, con los cimientos que me da la experiencia".

La trama comienza el primer día de la semana de guardia. Un lunes, el grupo X es requerido porque ha aparecido un cadáver en una maleta dentro de una fábrica abandona. Un cuerpo troceado del que solo queda el torso de una mujer sin cabeza ni extremidades, y ningún elemento para identificarla.

Este macabro hallazgo pone en marcha al grupo X de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Tres agentes de distintas generaciones, Jimmy Valle "la pasión", Luis Mangas "el olfato y el instinto policial" y Paula Vicente "la inteligencia", se encargan de desentrañar el misterio, junto con Julia Zaldívar "el corazón", una inspectora especializada en la lucha contra las redes de trata de mujeres. La investigación rápidamente se complica, revelando un asesinato astuto y una trama de crímenes sin resolver que amenaza con dejar cicatrices profundas en todos los involucrados.

A pesar de ser una obra de ficción, Marlasca no abandona el rigor y la verosimilitud que caracterizan su trabajo periodístico. "Tu Bailas y Yo Disparo" es una novela bien documentada donde las unidades policiales realizan tareas fieles a la realidad, lo que añade un nivel de autenticidad que los lectores del género apreciarán. Su debut literario en la ficción no solo busca entretener, sino también ofrecer una visión cercana y realista del trabajo policial y los desafíos que enfrentan los investigadores.

"Grupo X" promete ser una serie llena de suspense, personajes complejos y tramas intrigantes. Los seguidores de la novela negra y fanáticos del trabajo de Marlasca tienen mucho que esperar de esta nueva etapa en la carrera del periodista.