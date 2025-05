Mientras esperamos el estreno de la película El club del crimen de los jueves, Richard Osman, el incontestable rey del crimen, se aventura con una nueva serie que nos hará viajar en una investigación por todo el mundo.

Resolvemos asesinatos es una intriga detectivesca que corta como un cuchillo, aderezada con un humor inteligente que sólo Osman domina a la perfección, y con un nuevo dúo de detectives que hará las delicias de los lectores.

Absurdamente adictiva y llena de ingenio irónico del autor, esta novela es el misterio perfecto que estaban esperando millones de lectores. Por ello, hemos hablado con el escritor británico.

"Intenté escribir una novela negra británica muy divertida, pero donde los personajes viajan por todo el mundo. Trata sobre un expolicía jubilado y su nuera. Su nuera es guardaespaldas de multimillonarios, y el expolicía vive en un pueblo tranquilo, y lo único que quiere es una vida tranquila".

Sobre su protagonista, Osman ha descrito que "le gusta ir al pub de su barrio. Le gusta jugar con su gato, Broncas, y no quiere ir a ningún sitio. Pero su nuera se ve en apuros en una isla privada cuidando a un escritor de novelas policiacas, y él se ve obligado a volar en jet privado a Estados Unidos. Y entonces ambos tienen que intentar escapar de un asesino y encontrarlo".

"Disfruto escribiendo cosas graciosas. Eso es lo que me gusta hacer. Ahí es donde mi mente se dirige de forma natural. La clave es no sacar al lector de la historia. El lector no debe pensar: 'Estoy viendo un programa de comedia o escuchando a alguien contar chistes'. Así que todo el humor tiene que estar arraigado en los personajes porque hay que mantener a la gente enganchada a la página", ha reconocido.

Los libros del autor ya han saltado de las páginas a las pantallas gracias a su éxito internacional y este año estrenará la adaptación cinematográfica de El club del crimen de los jueves: "Saldrá en algún momento, con suerte este verano, quizás otoño" Además, Osman estrenará como guionista la serie basada en Resolvemos asesinatos, la cual está en proceso.