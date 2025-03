Expediente Hermes, de Sabino Cabeza Abuín ha obtenido el 19º Premio Minotauro. Se trata de una historia de ciencia ficción presentada inicialmente como Lovebot, bajo el seudónimo de Aryan Neyen. Esta obra contiene todos los elementos para que haya resultado vencedora: Una trama trepidante, una protagonista inolvidable, profundas reflexiones sobre los peligros de la intimidad artificial, un conflicto político y una historia de amor.

"En las páginas de esta novela se puede encontrar como mínimo dos cosas. Primero, ciencia ficción, que es mi género favorito y en el que yo me siento más cómodo, y algo para mí completamente novedoso para mí en mi experiencia, que es escribir género policíaco, que nunca lo había hecho", nos ha adelantado el autor, ganador por segundo año consecutivo de este galardón.

"No es que mi intención hubiera sido escribir un género policíaco, sino que el planteamiento que me hice al principio de la historia me llevó casi automáticamente a una forma espontánea hacia ese género", se ha sincerado.

"Ha sido casi tan emocionante como la primera vez. Me presenté al premio como cualquier atleta que ha ganado una medalla de oro y quiere superar su récord. Yo pensé voy a intentarlo una segunda vez para ver qué pasa, a ver si simplemente las estrellas se alinearon y no, parece que ha sido algo más. Así que he sentido una gran emoción de nuevo", nos ha contado emocionado por esta nueva victoria.