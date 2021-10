Santi Balmes, que ha cosechado éxitos tanto en el panorama musical como en el literario, nos ofrece una novela llena de videoclips imaginarios que transportan al lector a los mundos de Déibid, un soñador que vive en la Luna y que esta dispuesto a bajar siempre y cuando sea en tirolina. Déibid es una persona que huye de sus problemas a través de la fantasía y del sentido del humor pero tiene su propia manera de preocuparse por sus familia, mientras poco a poco va dejando atrás la niñez.

Humor y fantasía

'Bajaré de la Luna en tirolina' es una novela con la que los lectores se podrán identificar fácilmente con su protagonista, que conseguirá emocionarlos de nuevo, y volver a ese territorio añorado que es el final de la niñez. Santi Balmes confiesa que esta novela, a pesar de que no es autobiográfica como 'El hambre invisible', es inevitable poner parte de uno mismo en el relato: "no se puede separar la obra de las experiencias del autor, pero en este caso, la novela tienen mucho más de novela humorística, y es quizás con la que más he disfrutado".

Balmes espera que los lectores hagan suya la historia, y "encuentren el mismo placer y las mismas risas que he encontrado yo escribiéndolo". También advierte que hay una vuelta de tuerca al final del libro, que sacará el lado más humano de los personajes pero también de los lectores.

En definitiva, 'Bajaré de la Luna en tirolina' es una novela muy fácil de leer, que va desde la comedia a la ciencia ficción, pasando por las escenas costumbristas o los films más románticos con los que el autor ha construido un particular mundo de fantasía, en el que los hechos cotidianos adquieren un punto surrealista.