Casi mil escritores han participado en esta nueva edición del Premio Biblioteca Breve. En un año especialmente difícil marcado por la pandemia del coronavirus también presente en algunos de estos escritos, los libros y la lectura han sido unos grandes aliados para paliar algunos momentos del confinamiento. Casi un 8% de los libros presentados hablaban sobre la Covid-19 o las duras restricciones que hemos tenido que soportar para intentar frenar la pandemia. Sin embargo, ha sido el texto de Juan Manuel Gil 'Trigo Limpio' el que más ha gustado al jurado por su humor, su narrativa, la forma de borrar las fronteras entre realidad y la ficción. Así como la capacidad de contagiar la fascinación por la lectura del autor y sus personajes.

"Una novela que narra con asombrosa agilidad y desde el humor la fascinación por la infancia perdida en un barrio periférico, así como la naturaleza de la fabulación literaria a través de pasadizos que conectan las lecturas que todos llevamos dentro". señalan los miembros del jurado.

'Trigo Limpio' es como una falsa novela de detectives, ambientada en la Almería de los años 90 y la actualidad, donde cuatro adolescentes, crecidos entre la escuela y la calle pasan sus días de verano haciendo trastadas y buscando aventuras.

El narrador de esta historia se encuentra jugando un partido de fútbol cuando salta una verja y rompe a correr por la pista de un aeropuerto, justo en el momento en que un avión se dispone a aterrizar. Sucede un verano, a las puertas de su adolescencia, y persigue desesperadamente un balón que el viento de levante quiere arrebatarle para siempre mientras sus amigos le jalean.

Mucho tiempo después de aquel frenético incidente que cambiará sus vidas, cuando aquellos hechos parecen ya doblados y ordenados en algún lugar de la memoria más lejana, el narrador recibe un inesperado y desconcertante mensaje. Simón, uno de sus mejores amigos en aquellos días, y del que no sabe nada desde hace más de veinticinco años, le envía un correo electrónico para hacerle una propuesta: ¿Por qué no escribes sobre nosotros? En un mensaje posterior Simón se arrepiente de su encargo. A partir de ese momento, el narrador, empujado por la obsesión de hallar la semilla de su próximo libro, se empecina en seguir el rastro de Simón y descubrir por qué ya no quiere que escriba su historia.

Esta es una novela sobre la investigación del paradero de una persona, pero una de sus peculiaridades es que mientras se realiza esa búsqueda también lleva a su protagonista a dar con las claves sobre el proceso de escritura de la novela perfecta. A lo largo de sus capítulos, y mientras se adentra en la historia de Simón, el narrador va desentrañando trucos para crear una buena novela y las técnicas para llevarla a cabo.

Juan Manuel Gil | Tamy Chaud

Juan Manuel Gil (1979), el autor, se parece peligrosamente al narrador de su novela. Juan Manuel Gil y el personaje son ambos escritores, padres de una novela titulada 'Un hombre bajo el agua'; ambos también se ganan la vida como profesores de literatura y crecieron en Almería. Por lo que es difícil saber cuánto hay de verdad y cuánto de ficción en las páginas de 'Trigo Limpio', pero al final si es ficción o realidad no es lo importante. "Toda historia, bien construida, independientemente de que sea pura ficción o pura realidad, acaba siendo una única cosa para el lector: un lugar en el que hospedarse durante y después de la lectura. Y ese juego entre realidad y ficción hace de la historia un lugar más confortable, una experiencia más divertida y un poderoso motor para la curiosidad" Señala Gil.

Entre las obras de este autor destacan: Guía inútil de un naufragio (2004), Inopia (2008), Las islas vertebradas (2017). 'Mi padre y yo. Un Western (2012) que le valió el Premio Argaria.