El exitoso escritor Blue Jeans con más de 16 libros publicados vuelve con un trepidante thriller ambientado en Sevilla, amor, misterio, traiciones y unos personajes inolvidables que son los ingredientes que sorprenderán a los lectores más jóvenes y que dejarán un rato los móviles y las pantallas durante un tiempo. Es conocido como el maestro del thriller juvenil, ya que en sus novelas destaca por su ritmo lleno de giros y sorpresas que hace que el lector no deje de leer como sucede con su nueva novela 'La última melodía de Chopin'.

La protagonista de la historia es Celia Mayo, una detective que ha desaparecido, por lo que Triana y Niko no paran de buscarla porque todavía tienen esperanzas de poder encontrarla. Un día, ambos reciben una llamada anónima que les asegura que está viva y que pueden encontrarla, pero antes de todo tendrán que vivir una serie de acontecimientos y desafíos. "A Triana y a Niko les espera muchos desafíos porque se les ha complicado mucho la vida y ambos tienen una relación", añade Blue Jeans.

Jeans nos confiesa que el lector encontrará "las respuestas que quedaron pendientes en 'Los Crímenes de Chopin'. Nuevos misterios, asesinatos, muertes sospechosas, desapariciones y mucha intriga", son los protagonistas de su nueva novela 'La última melodía de Chopin'.

Además, este libro tiene todos los ingredientes de un buen thriller, por lo que el autor nos revela que "me encanta jugar con el lector, con la mente y desafiarlo. Además, me he planteado el libro con engaños, trampas, pistas que son buenas, pero parece que no. Siempre pretendo descubrir el misterio antes de que el autor me lo cuente, por ello, es lo que pretendo".

La geolocalización de las tramas son interesantes e importantes para describir los hechos, en este caso, la historia tiene lugar en Sevilla igual que la novela de ‘Los Crímenes de Chopin’ porque "le debía una a la ciudad donde me he criado, ya que yo soy de Carmona y llevaba 14 novelas publicadas, pero ninguna se desarrollaba en Sevilla".